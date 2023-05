In Illertissen steht eine Zäsur an: R-Pharm will die Pharmafabrik verkaufen. Es liefen Verhandlungen mit Interessenten – aber bislang ohne Erfolg. Der Betriebsratsvorsitzende Markus Mahler kämpft mit seinen Kolleginnen und Kollegen um 450 Arbeitsplätze.

Wenn Sie einen Wunsch freihätten: Wie s...