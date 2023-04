Seit September befindet sich der 27-jährige Angeklagte in der Psychiatrie. Sein Ziel: Er will wieder raus. Aber das ist beileibe nicht sicher. Am Dienstag (25. April) hat vor dem Landgericht Ulm sein Prozess begonnen: Die Staatsanwaltschaft fordert seine Zwangseinweisung. Was ist der Hintergrund?