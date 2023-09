Er soll Drogen aufbewahrt und verkauft haben: Deswegen steht ein 43-Jähriger bald vor dem Landgericht Ulm. Am Freitag, 29. September, beginnt der Prozess wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Dem Mann werden zwei Fälle vorgeworfen, teilt das Gericht am Di...