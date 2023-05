Protest gegen EU-Freihandelsabkommen - Forderung: Landwirtschaft in Deutschland schützen

Demo in Ulm

Die jungen Aktivisten von Fridays for Future und Landwirte haben am Freitag in Ulm gemeinsame Sache gegen das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten gemacht. Das steckt hinter der Aktion.