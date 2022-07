Im Rahmen einer kleinen Feierstunde setzte Polizeipräsident Bernhard Weber die neue Leiterin des Polizeipostens Dietenheim, Polizeioberkommissarin Marina Link, in ihr Amt als neue Leiterin des Polizeipostens in Dietenheim ein. Sie tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Peter Lienhardt an, de...