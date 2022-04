Häufen sich in Ulm Fälle, in denen junge Menschen mitten in der Stadt überfallen werden? Dieser Eindruck könnte entstehen, wenn man die Polizeimeldungen der vergangenen Tage betrachtet: So wurde bereits am Dienstag, 19.4.2022, ein erst 13 Jahre alter Junge auf dem Weg zum Bahnhof bedroht und ...