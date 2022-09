Eine Schlägerei in Ulm löste einen Polizeieinsatz aus, bei dem die Einsatzkräfte drastisch durchgegriffen haben. Ein Konflikt zwischen zwei Männern war am frühen Freitagmorgen in der Frauenstraße eskaliert, wie die Polizei erst am Montag berichtet.

Wie kam es zu dem Eklat? Gegen 5.30 Uhr fuhren...