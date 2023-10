Der riecht nach nassem Huhn“, sagt Christian Fischer in die Runde der Pilzexperten, und reicht einen „Ranzingen Trichterling“ herum. Alle schnuppern dran. Ebenso am Ledertäubling, Parasol, Habichtspilz oder am Gelben Knollenblätterpilz. Der Duft des Letzteren erinnert an den eines Kartoffelk...