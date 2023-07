Ein schmerzhafte Zäsur steht dem Peri-Werk in Weißenhorn bevor: Von den insgesamt 630 Arbeitsplätzen dort sollen bis zu 210 gestrichen werden – und zwar in der Schalungs-Produktion und in der Werksverwaltung, so der Plan der Geschäftsführung. Nicht betroffen von den Sparmaßnahmen sind die Ko...