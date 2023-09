Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit, also Feiertag. Am Vorabend gibt es im Ulmer Nachtleben eine besondere Aktion: die Ulmer Club- und Bar-Nacht. Das Konzept sieht so aus: Die Gäste bezahlen einen Eintritt (15 Euro, Studenten: 12 Euro (online) Abendkasse 18 Euro) und kommen damit in fünf verschiedene Locations. Mit dabei sind:

Rockside (Dasding Partybash mit DJ Double A & DJ Easy)

Gleis 44 (Techno mit Fab Massimo, Bubatzboys, Harmony Dexter, Don Juez)

Rules (Hip-Hop mit Teejay und Y.B. Edgi)

Frau Berger (Trap und Hip-Hop mit Merzzy und DJ Tala)

M-Club (Reggaeton mit Omar und Le San)

Diese Bars sind Teil der Aktion

Zudem machen auch Bars beim Event mit und spielen ebenfalls Musik: