Der Ulmer Gemeinderat hat die Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkausweise beschlossen. Wie bereits berichtet, ist die Rechtsgrundlage dafür die im vergangenen Jahr geänderte Gesetzes- und Verordnungslage in Baden-Württemberg. Vom 1. August an wird ein Bewohnerparkausweis in Ulm 200 Euro pro...