Langsam werde es besser, sagt Peter Imhof, Sprecher der Sommerbühne am Blautopf . Aber für eine echte Wende ist es zu spät, am Sonntag, den 14.08.2022 ist schon Schluss in Blaubeuren, am Samstag gibt es noch Forscherberichte aus dem Höhlensystem , am Sonntag Sommermusik aus Kenia mit der Nina Ogot...