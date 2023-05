Der Treffpunkt fürs Interview hat für Lena Schwelling und die Ulmer Grünen politische Bedeutung. Ein Café in der Herrenkellergasse, am liebsten an einem Tisch draußen, auch wenn es kühl und regenwolkenverhangen ist. Die Frage, ob die Herrenkeller- und Dreiköniggasse Fußgängerzone werden sol...