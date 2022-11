Das Rennen wird bald beginnen. Nur noch ein Jahr, dann ist in Ulm OB-Wahl. Wer am 3. Dezember 2023 gewählt wird , führt die Stadt über das Jahr 2030 hinaus. Also über jene Schwelle hinweg, die gerade vielen Zukunftsszenarien den Namen gibt. Unter anderem der „Ulmer Zukunftsstadt 2030“.