Politikverdrossenheit? An diesem Abend zur Abwechslung mal nicht: An die 400 Interessierte waren am Dienstag ins Roxy gekommen, um der vom Verein Bürgerimpulse veranstalteten ersten Podiumsdiskussion im Ulmer OB-Wahlkampf beizuwohnen. Dabei sprachen Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU), Lena Schwelling ...