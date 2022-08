„Für uns ist das eine Katastrophe und existenzbedrohend“, sagt Raimund Hörmann, der Vorsitzende des Ulmer Ruderclubs Donau (URCD). Nachdem die SWU wegen der Sanierung der Wehranlage an der Böfinger Halde am Wochenende den Flusspegel um mehr als 1,50 Meter abgesenkt haben, hat der Verein am Di...