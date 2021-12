Ob still oder mit Kohlensäure, pur oder mit Geschmack: Wasser gehört zu den am meisten gekauften Lebensmitteln weltweit. In jedem Supermarkt, an jedem Kiosk und an vielen Automaten können sich Menschen eine Flasche kaufen. Was oftmals vergessen wird: Für die Flaschen werden Ressourcen benötigt.