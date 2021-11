Zwischen Optimismus und Stimmungstief lagen am 23. November nur Stunden. Am Vormittag vermeldete das Theater Ulm noch, dass für die wegen zweier Coronafälle abgesagte Premiere der Kehlmann-Adaption „Die Vermessung der Welt“ ein neuer Termin gefunden wurde – der 8. Dezember. Am Nachmittag rie...