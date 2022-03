Ein für Testzwecke umgebauter ICE ist am Montag mit bis zu 250 Stundenkilometern von Wendlingen auf die Alb gefahren. Am Bahnsteig in Merklingen stiegen mit deutlicher Verspätung Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla und Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) aus. „Das ist heut...