Zuerst war der Bau verschoben, jetzt will Drogerie-Unternehmer Erwin Müller mit seinem Projekt an prominenter Stelle in Ulm starten. Auf der Brachfläche an der Ecke Karlstraße/Neutorstraße sollen 142 Wohnungen, ein 1500 Quadratmeter großer Supermarkt und zwei Tiefgaragengeschosse entstehen. Den...