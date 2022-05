Wo vor kurzem noch weithin sichtbar ein Scanplus-Logo prangte, glänzt jetzt die bloße graue Metallic-Fassade in der Sonne. Das stattliche, von der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS) gebaute, Geschäftshaus direkt am Berliner Ring wurde nie zu dem, was es werden sollte. Nach einer Inso...