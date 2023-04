Blumen, Herzen, Schmetterlinge und der Name „Ece“: Am Montagnachmittag haben Angehörige der getöteten 14-Jährigen und ihrer Freundin Bauzäune in Illerkirchberg gestaltet und eine kurze Andacht für Ece abgehalten. Die Zäune stehen derzeit vor dem Gebäude, vor dem der Messerangriff auf die beiden Mädchen im Dezember stattfand. Der Täter, der Ece tötete und ihre 13-jährige Freundin schwer verletzte, war in der Asylbewerberunterkunft untergebracht.

Unklar, was mit dem Gelände passieren wird