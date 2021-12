Zunächst einmal die gute Nachricht: Der als wenig einladend kritisierte Albert-Einstein-­Platz an den Sedelhöfen ist nun weniger trist. Zumindest vorübergehend. Eigentümer DC Developments ließ Weihnachtsbäume aufstellen und mit Sternen und Schleifen schmücken. Die Tannen in Töpfen kommen be...