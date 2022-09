Ausgebrochen war das Feuer am 24. August in Bernstadt in der Garage des Wohnhauses in der Straße „Im Korb“. Dann griffen die Flammen auf das Gebäude über, der Dachstuhl brannte ab, in der Garage explodierte die Gasflasche eines Wohnmobils. 120 Einsatzkräften der Feuerwehren kämpften gegen d...