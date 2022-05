Schwere Verletzungen an der Halsschlagader, an der Halswirbelsäule, an der Leber: Mit zahlreichen Messerstichen hat ein heute 25-Jähriger im August 2021 in der Asylunterkunft in Regglisweiler versucht, seinen Mitbewohner zu töten. Das Landgericht Ulm hat den Täter nun unter anderem wegen versuch...