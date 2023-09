Im Fall des tödlichen Messerangriffs in Illerkirchberg hält die Verteidigerin des Täters, Corinna Nagel, an der Revision gegen das Urteil fest. Das bestätigte die Anwältin am Freitag auf Nachfrage. In Absprache mit ihrem Mandanten, einem 27-Jährigen aus Eritrea, werde sie nun den nächsten Sc...