Am Dienstag, 27. Juni, werden wohl die Plädoyers im Prozess zum Mord in Illerkirchberg gehalten. Das bestätigte die zuständige Pressesprecherin des Landgerichts Ulm, Jenniger Seeburger, am Montagabend auf Nachfrage: „Nach derzeitigem Stand sind morgen die Plädoyers geplant.“ Damit könnte da...