Der emotionale Prozess um die getötete 14-jährige Ece aus Illerkirchberg geht am Dienstag (20.06.2023) weiter. Angeklagt ist ein 27-jähriger Mann aus Eritrea. Im Dezember 2022 soll der Mann Ece und ihre 13-jährige Freundin mit einem Messer angegriffen haben.

Am Dienstag wird vor dem Ulmer Landgericht die Aussage von Rechtsmedizinerin Ines Ackermann erwartet. Ackermann führte Eces Obduktion durch. Vor Gericht wurde außerdem bereits ein Video der 13-Jährigen gezeigt, die bei dem Angriff im Dezember mutmaßlich von dem Angeklagten mit einem Messer angegriffen wurde. Das berichtet eine Reporterin der SÜDWEST PRESSE, die vor Ort ist. Das Video zeigte die Vernehmung des Mädchens und wurde im April aufgenommen. Die Aufnahmen wurden im Sitzungssaal so gezeigt, dass Publikum und Presse sie nicht sehen konnten.

Fall Ece in Illerkirchberg: 13-Jährige berichtet von Tat

Was die 13-jährige Freundin der verstorbenen Ece in dem Vernehmungsvideo erzählte, deckt sich mit den bisher bekannten Informationen der vorherigen Prozesstage. Der Angeklagte sei auf sie zugekommen, sie habe etwas gespürt und sei davongelaufen. Anschließend sei sie ins Krankenhaus gekommen. Am nächsten Tag wurde das Mädchen aus der Klinik entlassen. Ein Messer, so habe sie es im Video berichtet, habe sie nicht gesehen. Bei der Verletzung des Mädchens habe es sich um eine Stichverletzung im Brustbereich gehandelt. Die 13-Jährige wird im laufenden Prozess nicht mehr persönlich aussagen müssen.

Eltern der Mädchen nicht im Sitzungssaal

Am dritten Verhandlungstag sind sowohl die Eltern von Ece, als auch die Eltern ihrer 13-jährigen Freundin nicht im Sitzungssaal anwesend. Noch vergangene Woche, am zweiten Verhandlungstag, war die Mutter der 13-Jährigen anwesend. Als Bilder der blutverschmierter Kleidung der Mädchen gezeigt wurde, verließ die Mutter der 13-Jährigen den Saal. Die Eltern von Ece sind auch vergangene Woche, wie auch zum Prozessauftakt, nicht persönlich zur Verhandlung erschienen.

Prozess gegen 27-Jährigen im Fall Illerkirchberg: Wie geht es weiter?

Wie geht es weiter im Prozess gegen den Angeklagten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.