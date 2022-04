Von Ulmern und Gästen wird es oft beklagt: Es gibt kein Fahrradverleihsystem in der Stadt. Wer außer mit Bussen und Straßenbahnen, Auto, zu Fuß oder mit dem eigenen Rad mobil sein will, kann sich bislang nur einen E-Scooter leihen, also einen elektronisch betriebenen Roller. Doch jetzt tut sich ...