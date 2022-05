Verena Mueller und Christine Glöckle sind unzufrieden. Wie berichtet, sind die beiden Teil einer Initiative in Langenau, die den 5G-Ausbau des Mobilfunknetzes skeptisch betrachten. Am Freitag forderten sie in einer E-Mail, die der SÜDWEST PRESSE vorliegt, von Verwaltung, Stadt- und Ortschaftsräte...