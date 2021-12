Die Nachricht erwischte Tina Kerler und Uli Kieswetter in Franschhoek, mitten im südafrikanischen Weinland, „mit Blick auf einen Lavendelgarten“. Am Frühstückstisch hörten die beiden Ulmer erstmals von der Variante. Entsetzte Briten am Nachbartisch erzählten, dass sie nach ihrer Rückkehr i...