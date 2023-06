Der frühere Chef des Ulmer Mineralölherstellers Liqui Moly, Ernst Prost, war im Krankenhaus. Die Diagnose: Nierensteine. Das berichtet die Bild-Zeitung und zeigt ein Selfie des Millionärs im Krankenhaushemd, mit Rauschebart und zotteligen Haaren. Beim Grillabend mit Freunden habe er plötzlich Schmerzen im Unterleib bekommen, mit Blaulicht sei er in eine Ulmer Klinik gebracht worden.

Prost ist auf dem Weg der Besserung

Mittlerweile seien die Nierensteine raus, Prost auf dem Weg der Besserung, schreibt das Boulevardblatt. Allerdings warten zuhause auf Schloss Leipheim ganz andere Sorgen: Prost ist seit März wieder Single. Mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Kerstin (54) sei es aus, sagte Prost der Bild-Zeitung. „Kerstin hat am 1. März ihre Zahnbürste eingepackt und ist gegangen. Nach 15 Jahren, aber in gegenseitigem Einvernehmen.“ Es schmerze ihn, dass die Beziehung nicht gehalten habe. Im Vergleich gehe es ihm aber wirklich noch sehr gut, vor allem müsse er sich keine finanziellen Sorgen machen, so der 66-Jährige. Zunächst müsse er aber noch eine Harnschiene tragen und pinkle noch Blut: „Das waren jetzt echt scheiß Tage“