Ein kreatives Wochenende kündigt sich für den 24. und 25. Juni in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm an. Denn bei der 1. UlmKreativ-Messe kommen Bastelfreunde und Do-it-Yourself Fans auf ihre Kosten. Zwei Tage haben sie dort die Gelegenheit zum Einkaufen, Stöbern und Mitmachen.