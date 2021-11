Es ist nur einen Handgriff entfernt, doch unerreichbar. Am 24. Oktober hatte der Metzgermeister Uwe Lindemann bei Amazon Thermowesten bestellt. Am 26. Oktober wurde das Paket abgeschickt, fünf Tage später kam es in der DHL-Packstation 111 an: beim Aldi am Wiblinger Ring. Dort liegt es, mehr al...