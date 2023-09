In gleich zwei verschiedenen Zügen kam es am Sonntagmorgen (17.09.2023) zu unangenehmen Vorfällen. Ein Mann verhielt sich den Zugbegleiterinnen gegenüber unangemessen und wird nun wegen des Verdachts auf Beleidigung und sexueller Belästigung gesucht.

Zwei Zugfahrten zwischen Ulm und Laupheim

Am Sonntag stieg der Tatverdächtige laut Polizeiinformationen gegen 8 Uhr morgens am Hauptbahnhof Ulm in den Zug in Richtung Laupheim/West. Er war in Begleitung einer weiblichen Person. Nach einer Fahrausweiskontrolle soll er die Zugbegleiterin mit einer zusammengeknüllten Bäckertüte beworfen und sie angespuckt haben. In Laupheim/West soll er dann ausgestiegen sein.

Eine Stunde später sei von dort derselbe Mann, weiterhin mit weiblicher Begleitung, gegen 9 Uhr in einen Zug zurück in Richtung Ulm gestiegen. Auf dieser Zugfahrt soll er einer Zugbegleiterin unsittlich an ihr Gesäß gefasst haben.

Polizei sucht Zeugen mit Personenbeschreibung

Der mutmaßliche Täter und seine weibliche Begleitung werden beide auf etwa 25 Jahre geschätzt.

Der Mann habe

ein südländisches Aussehen

sowie dunkle Haare gehabt.

Die Frau soll

korpulent gewesen sein,

gewesen sein, blonde Haare und einen hellen Teint gehabt haben,

und einen hellen gehabt haben, mit einem rosa Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein.

Personen, die die Vorfälle in den Zügen zwischen Ulm und Laupheim beobachtet haben, sind gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer +49 711 870350 zu melden.

Immer wieder Belästigungen in Bus und Bahn

