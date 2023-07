Magirus GmbH, dem Hersteller von Feuerwehrautos: Wie unter anderem das Nachrichtenportal Iveco von der Produktion von Feuerwehrfahrzeugen trennen wollen. Iveco ist der Mutterkonzern der Magirus GmbH. Schlechte Nachrichten für die Ulmer, dem Hersteller von Feuerwehrautos: Wie unter anderem das Nachrichtenportal südtirol-news berichtet, soll sich der italienische Lkw-Herstellervon der Produktion von Feuerwehrfahrzeugen trennen wollen. Iveco ist der Mutterkonzern der Magirus GmbH.

Iveco nennt wirtschaftliche Gründe für Verkauf

Mehrere italienische Gewerkschaften seien vom Unternehmensvorstand darüber informiert worden, dass Iveco einen Investor suche, der die Brandschutz-Sparte mit rund 1000 Mitarbeitern in Europa ganz oder teilweise übernehme. Die betroffene Brandschutz-Sparte umfasst die Magirus GmbH in Ulm und Brescia, die Magirus Lohr GmbH in Premstätten bei Graz, Österreich, sowie die französische Magirus Camiva in Chambéry.

Als Grund für den geplanten Verkauf werden in dem Bericht wirtschaftliche Gründe genannt. So seien trotz der hohen Qualität der hergestellten Feuerwehrfahrzeuge in den vergangenen zehn Jahren negative Ergebnisse erzielt worden.