Mega-Deal am Bahnhof: Ulmer Unternehmer kauft das Postareal

Ludwig Merckle in Ulm

Die Fläche ist doppelt so groß wie die Sedelhöfe: Der Ulmer Milliardär Ludwig Merckle hat sich direkt am Hauptbahnhof eingekauft. Jetzt prüft seine Posthöfe GmbH, wie es dort in bester Innenstadtlage weitergehen kann.