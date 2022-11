„ Louis, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft“, sagt Humphrey Bogart in „Casablanca“ zu Claude Rains. Wie lange die Freundschaft gehalten hat, ist nicht bekannt. Denn mit diesem Satz endet der Film. Eine Fortsetzung gibt es nicht. Dass die beiden als Freunde alt geworden sind, wäre ihnen zu wünschen: „Nichts jedoch erquickt den Geist so sehr wie treue innige Freundschaft“, hat der Philosoph Seneca vor rund 2000 Jahren geschrieben. Freundschaften haben eine „zentrale Bedeutung“ im Leben von Menschen, zeigen auch Untersuchungen des Instituts für Demoskopie Allensbach. Der Anteil der Bevölkerung, für den gute Freunde im Leben besonders wichtig sind, lag demnach 2014 bei 85 Prozent (2005: 86 Prozent).

Aus den Augen verloren

Freundschaften würden „stabil auf einem sehr hohen Niveau“ höher bewertet als etwa eine glückliche Partnerschaft, Kinder, Unabhängigkeit, Spaß im Leben oder Erfolg im Beruf. Alte Freundschaften überstehen übrigens selbst längere Pausen, hat man sich wegen der Lebensumstände mal aus den Augen verloren. So das Wissenschaftsmagazin Spektrum in einem Artikel zum Thema. Viele verstünden sich beim Wiedersehen auf Anhieb so gut wie früher.

Besondere Geschichten

Wie war das bei Ihnen, als Sie eine Schulfreundin, einen Freund aus Kindheitstagen nach langer Zeit wiedergefunden haben? Oder gibt es Freundinnen und Freunde, die sie ohne Unterbrechung schon sehr lange durchs Leben begleiten? Was bedeutet Ihnen ihre alte Freundschaft? Wir hoffen, dass unsere Leserinnen und Leser uns an ihrer besonderen Geschichte teilhaben lassen. Melden Sie sich bei uns entweder per Mail unter

Oder schreiben Sie uns an:

SÜDWEST PRESSE

Regionalredaktion

Frauenstraße 77

89073 Ulm

Wir kontaktieren Sie, lassen uns Ihre Geschichte bei einem Treffen oder am Telefon erzählen und schreiben darüber einen Artikel, der nach Weihnachten erscheinen soll.