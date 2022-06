Ein Juwel unter den Veranstaltungen in Deutschland – so beschreibt Picco Fröhlich, Sänger und Bassist der Kölner Band Pelemele, das Langenauer Turmfest. Die „Mischmasch“-Combo, wie man „Pelemele“ übersetzen kann, ist seit vielen Jahren für das Sonntagsprogramm in Langenau gebucht. Die...