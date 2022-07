Buch-Nordholz, Ehingen-Nasgenstadt, Laichingen, Mehrstetten, Witzighausen: Dort und an weiteren Orten in der Region hat die Feuerwehr in den vergangenen Tagen Flächenbrände bekämpft, die alle durch den Einsatz von Ballenpressen ausgelöst wurden. Wie wird das für den Landwirt so nützliche Gerä...