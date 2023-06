„Mega!“ Genauso findet Tobias Dengler den Landesposaunentag in Ulm. „Es macht Spaß, es ist herrlich laut, und es ist toll, mit so vielen Leuten gemeinsam zu spielen“, so beschreibt der zwölfjährige Posaunist seine Eindrücke. Für den Jungbläser aus Oberjesingen ist es das erste Mal, das...