Tag der Festung am Sonntag, 4. Juni: Was alles geboten ist

In Gebäuden der Bundesfestung Ulm finden an 13 Stationen kostenlose Führungen statt. Der für den Festungstag zuständige Förderkreis verrät jetzt schon, was er sich für die Landesgartenschau 2030 alles wünscht.