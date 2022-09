Das Leben in der Stadt verspricht Aufregung, Vielfalt, Schnelligkeit – und eine gute Verkehrsanbindung. Warum also auf dem Land wohnen? Das haben wir Menschen aus der Region gefragt, die sich bewusst dafür entschieden haben. In der Artikelserie „Land Leben Lieben“ erzählen junge und alte Menschen, Familien und Singles, warum sie gerne auf dem Dorf wohnen. Manche sind nie aus ihrem Heimatort weggezogen, andere aus der Stadt geflüchtet. Was macht das Leben in Luizhausen, Dellmensingen, Göttingen und Nersingen-Leibi aus?

Langweiliges Landleben? Finden diese Menschen nicht: