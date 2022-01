Am Freitagabend ballten sich noch tausende Impfgegner, Querdenker und Kritiker der Corona-Regeln auf dem Münsterplatz. Am Samstagnachmittag gehörte der Platz dann tausenden Menschen, die – corona-konform mit Abstand und Maske – ein Zeichen gegen die „Spaziergänge“ und für Solidarität in...