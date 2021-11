Mit einem offenen Brief hat sich Thomas Knöpfle vom gleichnamigen Autohaus in Erbach an das Umweltministerium des Landes gewandt. Der Grund: die Ende Oktober gestartete Kampagne „The Länd“. Knöpfle wirft dem Ministerium vor, Umweltaspekte zu vernachlässigen. „Wir fragen uns, wie viele CO2-...