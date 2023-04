Die beiden Jugendlichen, die in der Nacht zum vergangenen Freitag mutmaßlich gleich zweimal in die Gastro-Halle am Ulmer Heigeleshof eingebrochen sind , sitzen nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Dienstag mitteilten, handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei ju...