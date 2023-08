„Es hat so laut geknallt, dass die Scheiben wackeln“, berichten Beobachter, die am Dienstagmorgen (29.08.2023) in Ulm aufgeschreckt wurden. Ein Fall für die Polizei? Fehlanzeige! Eine Nachfrage beim Polizeipräsidium Ulm führt trotzdem auf die richtige Spur.

Knall in Ulm: Flüge der Bundeswehr

Der Grund für das explosionsartige Geräusch ist kein ungewöhnlicher: Es fanden Flüge der Bundeswehr statt, wie von der Polizei zu erfahren ist. Dabei kam es offensichtlich zu einem Überschall-Knall kam. Dieser entsteht, wenn ein Düsenflieger eine Druckwelle vor sich herschiebt. Wenn das Flugzeug mit Hochgeschwindigkeit die aufgeschobene Schallmauer durchfliegt, knallt es. Durch die Druckstöße sind die Knalls bis zu 80 Kilometer weit zu hören. Eine Antwort auf eine Anfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr, um Details zu den Flügen zu erfahren, steht noch aus.

Regelmäßig Übungsflüge der Bundeswehr über Ulm