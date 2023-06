Die Klostergartentage in Blaubeuren zogen bei optimalem Sommerwetter Tausende von Besuchern aus der ganzen Region an. Angeboten wurde alles, was das Herz des Hobbygärtners begehrt. Prächtig blühende Blumen wie Rosen, Hortensien und Pfingstrosen bildeten eine Augenweide und verführten geradezu da...