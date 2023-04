Vor zehn Minuten gestartet – landet in neun Minuten: Diese Angebe bekam, wer am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr, aufgeschreckt von für diese Zeit ungewohnten Fluggeräuschen über Ulm/Neu-Ulm, in einer der Flugradar-Apps schaute. Da war doch tatsächlich eine Boeing 737Max8 vom Flughafen Stuttgar...