Durch Dachbegrünung wird zum Teil Regenwasser zurückgehalten. Fassadenbegrünung schützt im Sommer vor Sonneneinstrahlung. Die Pflanzen binden CO 2 und bilden Sauerstoff zum Atmen. All das soll langfristig zu einem besseren Klima in der Ulmer Innenstadt führen. Bis dahin ist es aber noch ein weit...